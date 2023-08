Spoletino annega ad Alba Adriatica, inutili i soccorsi | Lutto in città

Il 72enne, già dipendente di banca, avrebbe accusato un malore nel tentativo di tornare a riva con il mare mosso. Era molto attivo nella Pro Loco

Era entrato da poco in acqua quando, insieme ad altri bagnanti, si è trovato in difficoltà. Lo spoletino di 72 anni, forse colto da un malore a causa dello sforzo nel tentativo di tornare a riva, non ce l’ha fatta ed è annegato.

La tragedia si è consumata venerdì mattina sulle coste del mar Adriatico, ad Alba Adriatica per la precisione, in provincia di Teramo.

L’uomo, è riuscito a chiamare i soccorsi, visto che non riusciva a ritornare a riva per il mare alquanto mosso: in acqua si sono tuffati il bagnino dello chalet e un carabiniere fuori servizio che hanno lottato con le onde fino a raggiungere il pensionato. Appena steso sul bagnasciuga, era già in arresto cardiaco e a nulla sono valse le tecniche di rianimazione e i tentativi con il defibrillatore.

La tragedia, la quarta dall’inizio dell’estate che si registra lungo le coste teramane, come riportano i giornali abruzzesi, è avvenuta tra gli chalet Calypso e Nettuno.

La notizia si è velocemente sparsa nella città del festival dove il pensionato era molto conosciuto e stimato. Si tratta di Pietro Laudini, già funzionario della ex Banca Popolare Spoleto ma noto ai più per il suo impegno sociale con la Pro Loco di Beroide che aveva retto per anni in qualità di presidente e che lo vedeva ancora partecipe a molteplici iniziative. Sposato, aveva quattro figli.

