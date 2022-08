SpolART 22 presenta Summer Jamboree, venerdi 12 agosto - Tuttoggi

Tutto pronto per il party anni 50 che si terrà all'Arca Street Art Hotel di Spoleto con la partecipazione di Lola swing italiano

L’attesissimo evento sta per arrivare: SpolART annuncia una serata spettacolo eccezionale in stile anni ’50 fissata per venerdi 12 agosto con la partecipazione di Lola swing italiano per rivivere emozioni di altri tempi.

Una serata ricchissima tra apericena, concerto live, intrattenimento e dj set. Continua così il viaggio artistico-musicale del venerdi all’Arca Street Art Hotel di Spoleto con un appuntamento imperdibile. Di seguito il programma