Spettacolo, Verdecoprente domenica 24 settembre ad Amelia con “Andante” di Faber Teater  - Tuttoggi.info

Con “Andante”, performance itinerante su canto e cammino per spazi naturali, si apre, ad Amelia, domenica 24 settembre alle 10,30, il Verdecoprente Umbria Fest – la scena svelata dal paesaggio, con la direzione artistica di Roberto Giannini e Rossella Viti di Associazione Ippocampo.

“Andante” è un’azione corale, un vero e proprio viaggio di parole e suoni, di passi e pensieri, in grado di coinvolgere gli spettatori immergendoli in un’esperienza di ascolto, in un affascinante percorso di scoperta. È una polifonia di punti di vista sul camminare, che offre una pratica insolita e interessante non solo per gli amanti del teatro ma anche per coloro che amano percorrere i tanti sentieri e cammini di cui è ricco questo territorio.

“Andante” è anche rinnovata occasione di collaborazione tra Verdecoprente e il bellissimo Convento della SS Annunziata, e con Amerino Tipico, progetto promosso da undici Comuni, capofila Amelia, di cui Ippocampo è partner culturale, che propone negli stessi giorni un Festival delle Esperienze, con un programma di degustazioni e incontri con le eccellenze agroalimentari del territorio Amerino.

“Aprire punti di vista per raccontare e disegnare nuove visioni nel paesaggio artistico e culturale dell’Amerino – affermano Roberto Giannini e Rossella Viti – è la linea guida dei nostri progetti. Siamo felici di accogliere il lavoro dei Faber Teater, già ospiti lo scorso anno con lo Stabat Mater alla collegiata di Lugnano in Teverina”.