Lo spettacolo del 'Sacro Cuore', da quasi 15 anni studenti protagonisti di uno show "fatto in casa" - Tuttoggi.info

Quest’anno gli alunni della scuola paritaria tifernate hanno portato in scena il grande musical ispirato al film "La Fabbrica di Cioccolato", lo show dei ragazzi è interamente ideato e realizzato dal corpo docente

Uno spettacolo che da quasi 15 anni regala emozioni e dimostra come i bambini, anche su un palco, possano davvero diventare grandi. Si tratta dell’ormai tradizionale saggio di fine anno della Scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria “Sacro Cuore” di Città di Castello, che quest’anno ha visto protagonisti quasi 200 alunni, “performer” per un giorno.

Dopo tre anni di stop causa Covid, infatti, lo scorso 17 maggio è andato in scena (con due spettacoli) al Teatro degli illuminati un grande musical, “Charlie e il biglietto d’oro”, ispirato al film “La Fabbrica di Cioccolato”.

I circa 110 studenti della primaria si sono trasformati in attori, trasformati in tavolette di cioccolato, lecca lecca e nei famosi “Umpa Lumpa”, con costumi di scena originali e dettagliati, impreziositi da danze e canti che hanno strappato applausi per tutta la durata dello show. In un teatro stracolmo di spettatori, quest’anno era anche presente una delegazione di ragazzi spagnoli (ospiti della scuola “San Filippo”) desiderosi di vedere con i propri occhi questo valido progetto artistico e confrontarlo con la propria realtà scolastica.

Due giorni prima (15 maggio) anche 90 alunni dell’Infanzia si sono esibiti sul palco tifernate, dando vita alla rappresentazione de “Il Piccolo Principe”, interpretando un’opera letteraria fondamentale per capire l’importanza del bambino che è in noi e sicuramente utile anche per “imparare” a diventare adulti.

Dietro questi spettacoli incantevoli e allo stesso tempo educativi, con una preparazione che dura per settimane, ci sono da sempre gli insegnanti della scuola: a capo del “Progetto teatro” c’è il professor Damiano Zigrino (regista), mentre responsabile di ogni singola coreografia e scenografia è Silvia Caterbi. Musiche e canti sono infine di Maurizio Poesini.

Ma la bellezza, l’intensità e la profondità dei numerosi saggi, negli anni, sono sempre dovuti al costante impegno e alla sinergia di tutto il corpo docente del “Sacro Cuore” (dove musica e danza sono anche tra le materie curriculari). Senza ovviamente dimenticare le capacità e la bravura dei piccoli studenti che, in futuro, sognano di portare i loro spettacoli anche in altre suggestive location…