Spese Essenziali vs Spese Discretionary: come bilanciare il budget domestico - Tuttoggi.info

La chiara distinzione tra spese essenziali e discrezionali è fondamentale per una gestione finanziaria efficace, facciamo chiarezza

Nel tentativo di mantenere una gestione finanziaria sana, è cruciale comprendere la differenza tra spese essenziali e spese discrezionali. Questa distinzione aiuta a stabilire priorità finanziarie, evitando sprechi e garantendo che le necessità di base siano soddisfatte prima di concedersi piaceri o lussi. In questo articolo, esploreremo le sfumature di queste due categorie di spesa e forniremo suggerimenti pratici su come bilanciare il tuo budget domestico.

Definizione delle spese

1) Spese essenziali

Le spese essenziali sono quelle necessarie per soddisfare i bisogni di base e mantenere uno standard di vita accettabile. Queste includono:

– Alloggio: Affitto o mutuo per la casa.

– Alimentari: Acquisto di cibo e generi alimentari.

– Trasporti: Spese per carburante, mezzi pubblici o manutenzione dell’auto.

– Servizi pubblici: Spese per elettricità, acqua, gas, internet ma anche il canone RAI, che viene inserito nella bolletta secondo modalità e tempistiche che è possibile visionare anche online. Si tratta, tuttavia, di una spesa non strettamente obbligatoria poiché – oltre alle persone esentate dal pagamento – è possibile richiedere la disdetta dal servizio, nel caso in cui la fruizione non sia d’interesse.

– Assicurazioni: Coperture per auto, casa e salute.

2) Spese Discrezionali

Le spese discrezionali, al contrario, sono quelle che non sono strettamente necessarie per la sopravvivenza e dipendono dalle preferenze personali o dal desiderio di comfort. Queste possono includere:

– Ristoranti e Intrattenimento: Cena fuori, cinema, concerti.

– Viaggi: Vacanze e fine settimana fuori porta.

– Acquisti non essenziali: Abbigliamento di marca, accessori di lusso.

– Hobby e attività ricreative: Sport, hobby creativi, abbonamenti a palestre o club.

Importanza della Distinzione

La chiara distinzione tra spese essenziali e discrezionali è fondamentale per una gestione finanziaria efficace. Concentrarsi sulle spese essenziali assicura che le necessità di base siano coperte prima di considerare i lussi. Inoltre, questa distinzione aiuta a identificare le aree in cui è possibile risparmiare e ridurre le spese superflue.

Gestione delle spese essenziali

Per gestire efficacemente le spese essenziali, sono da considerare alcune strategie:

– Ricerca di offerte: Cercare sconti, promozioni e offerte speciali per risparmiare sui costi fissi come l’affitto o le bollette.

– Riduzione degli sprechi: Ottimizzare l’uso di risorse come l’energia e l’acqua per ridurre le bollette.

– Negoziazione delle tariffe: Esaminare le tariffe dei servizi pubblici e cercate di negoziare tariffe più convenienti o cercate offerte migliori.

– Budgeting: Pianificare le spese essenziali nel proprio budget mensile e tenere traccia delle spese per evitare sorprese.

Come bilanciare le spese discrezionali

La pianificazione finanziaria è fondamentale per mantenere un equilibrio tra le spese discrezionali e quelle essenziali. Stabilire un budget mensile e rispettarlo è importante per una gestione finanziaria responsabile. È consigliabile, inoltre, identificare le priorità di spesa, concentrando le risorse sulle attività o gli acquisti che sono davvero significativi. È buona pratica, infine, destinare una parte del budget al risparmio prima di concedersi piaceri o lussi. Infine, è consigliabile praticare l’autocontrollo per evitare acquisti impulsivi e prendere decisioni ponderate sulle spese discrezionali.

In definitiva, la distinzione tra spese essenziali e discrezionali è fondamentale per una gestione finanziaria equilibrata. Concentrarsi sulle spese essenziali e bilanciare le altre spese in base al proprio budget aiuta a mantenere le finanze sotto controllo e a raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine.