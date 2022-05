Spesa corrente, il Comune “costa” 966 euro a perugino

Il consuntivo di Palazzo dei Priori: meno entrate dalla Tari, ma in crescita per Imu e addizionale Irpef

Spesa corrente, il Comune nel 2021 è “costato” 2021 euro a perugino. Questo il livello della spesa pro capite contenuto nel rendiconto approvato dal Consiglio comunale. Nel 2020 la spesa corrente pro capite era stata di 919 euro. Ma – evidenzia la Giunta – in “netto calo” rispetto ai 1077 euro toccati nel 2010.

I costi del personale

Un confronto, come altri, con le precedenti amministrazioni di centrosinistra, che non è piaciuto alle opposizioni. Che denunciano tagli dei servizi e un aumento delle spese per il personale. Che ha contributo a far lievitare nell’ultimo anno la spesa corrente dai 153 milioni del 2020 ai 159,5 dell’ultimo anno. Tenendo però anche in considerazione l’incidenza del lockdown nei circa tre mesi del 2020.