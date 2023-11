Spello in campo contro la violenza sulle donne: le iniziative

Le iniziative del fine settimana in occasione della ricorrenza

Il Comune di Spello promuove e organizza iniziative volte a sensibilizzare la cultura della non violenza, della parità di genere e della non discriminazione, in occasione del 25 novembre in cui ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Tra le varie attività l’evento, aperto alla cittadinanza in forma gratuita, “Dialoghi contro il silenzio“, fortemente voluto dall’assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Rosanna Zaroli, che si svolgerà la sera del 26 novembre 2023 alle ore 21 presso il Teatro Subasio. “Ringrazio per la collaborazione gli attori e gli studenti del Centro di Produzione Teatrale di Fontemaggiore, che leggeranno ed interpreteranno racconti tratti da testimonianze di donne vittime di violenza, in contrapposizione a brani letterari – sottolinea l’assessore Zaroli – e un plauso anche all’Associazione Culturale Sportiva e Dilettantistica “Spazio Danza” di Foligno che si è messa a disposizione per lo spettacolo di danza. La finalità è quella di sollecitare nella cittadinanza una riflessione sul tema della violenza di genere e dell’amore, spesso intrecciato nel sottile e delicato gioco delle relazioni tra uomo e donna, tanto da rendere in molti casi la relazione violenta difficilmente riconoscibile. Grazie alla presenza del C.A.V. di Foligno e Bastia Umbra e dell’Associazione Rete Donne Antiviolenza, della Legione Carabinieri dell’Umbria Stazione di Spello e al corpo di Polizia Municipale del Comune di Spello, saranno previsti momenti informativi così da promuovere la conoscenza dell’attività dei vari servizi a contrasto della violenza e a supporto delle vittime“.

Gli appuntamenti del 25 novembre

Nella giornata del 25 novembre invece è previsto un momento di raccoglimento dalle ore 9:30 accanto alla Panchina Rossa ai Giardini di via Pinturicchio dove verrà deposto un mazzo di rose rosse a ricordo di tutte le vittime di femminicidio e sarà possibile lasciare la propria frase su un cartellone, grazie alla collaborazione delle operatrici del Servizio Civile. Inoltre in Piazza della Repubblica alle 11:30 gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ferraris” di Spello presenteranno i lavori svolti durante l’anno sul tema del rispetto e del contrasto alla violenza di genere attraverso letture ed elaborati grafici.