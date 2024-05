Spello, è sfida a tre: Landrini – Tili – Capodicasa

Il sindaco uscente cerca il terzo mandato, Tili lo insedia e l'outsider delle ultime ore è Elisa Capodicasa.

Corsa a tre per la poltrona di primo cittadino a Spello. Il sindaco uscente cerca il terzo mandato, Tili lo insedia e l’outsider delle ultime ore è Elisa Capodicasa.

I candidati di Landrini

La lista del sindaco uscente si chiama ‘Insieme per Spello‘ e schiera: Daniele Rosignoli, Elisa Narcisi, David Pieroni, Rosanna Zaroli, Enzo Napoleonei, Maria Grazia Bertini in Benedetti, Nicolò Liberatori, Lucia Crisanti, Carlo Stelletti, Loredana Bertini in Aisa, Luca Ramazzotti e Laura Picchio.

La squadra di Tili

Simone Tili e “Progetto Spello” candidano Diego Angelucci, Sergio Felicioni, Nazzareno Fuso, Federico Lanna, Paolo Lillocci, Federica Menghinella, Maria Pia Pascucci, Costanza Ruffinelli, Lorenzo Sensi, Diego Tordoni, Katia Tordoni, Pietro Paolo Villamena.

La lista di Capodicasa

Elisa Capodicasa è alla guida di una formazione che si chiama “Scelta civica per Spello“. In lista ci sono: Luca Aristei, Stefano Ghiandoni, Cristian Carbonari, Ester Catalano, Giulia Ceccacci, Maria Chiara Contilli, Marco Gammaidoni, Giuliano Garbati, Manolo Pesci, Enrica Sozi, Anna Tini Brunozzi, Giuliano Zuccari.