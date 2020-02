Spello, "Passaparola, leggi, gusta e pensa": incontro dedicato ai felini

Sarà dedicato agli amici felini il prossimo appuntamento di Passaparola, leggi, gusta e pensa promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spello in programma per venerdì 14 febbraio nel Palazzo Comunale; si inizia alle ore 17.30 con la visita della Mostra d’arte moderna e contemporanea “Sensualità di gatto” promossa da NeWetustArt in collaborazione con il Comune, che nelle Sale Espositive dal 13 al 16 febbraio vedrà in esposizione circa 40 opere di artisti, nazionali e internazionali, tutte ispirate dall’amore e passione per i gatti. Seguirà alle 18.30 nella Sala Petrucci l’incontro con la dott.ssa Maria Pia Minotti, psicoterapeuta e ideatrice di “Fiabando nell’Isola che non c’è” e alle 20.30 al Ristorante Pinturicchio una “cena degustazione …in aMICIzia” per una conversazione aperta su fiabe, gatti e dintorni a cura di Maria Pia Minotti. Per info è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Spello: cultura@comune.spello.pg.it – 0742.300034.