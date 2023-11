Spello, minorenne trovato con l’hashish nascosta nel motorino

Per il 17enne sono scattati i domiciliari presso la propria abitazione, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro

Minorenne trovato con l’hashish nel motorino finisce ai domiciliari. A scovarlo i carabinieri della Stazione di Spello, nel corso di un servizio perlustrativo, quando hanno individuato un 17enne fermato alla guida del proprio ciclomotore e che alla guida è apparso da subito sospetto.

Il ragazzo, all’esito della perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 50 gr. di hashish.

Regime di permanenza domiciliare

Al termine delle formalità di rito il minore è stato tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, come disposto dal Procuratore Capo dei Minori di Perugia dott. Flaminio Monteleone, è stato sottoposto in regime di permanenza domiciliare presso la propria abitazione, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.