Spello, Lega all'attacco: "No al colore delle pavimentazioni di Collepino"

I consiglieri ritengono quello scelto in contrasto con quelli del Subasio

Il gruppo consiliare della Lega di Spello all’attacco per le nuove pavimentazioni dell’ingresso del castello di Collepino. In un video sui social Lorenzo Sensi annuncia di volerci vedere chiaro sul parere dato dalla Commissione per la qualità architettonica del paesaggio del Comune. Così, insieme al capogruppo Paolo Lillocci, hanno inviato una pec per conoscere i componenti di quell’organo che ha dato il via libera “ad un laterizio il cui colore è in contrasto con la pietra rosa del Subasio“.

Il consiglio comunale

I due consiglieri daranno battaglia sul tema nel consiglio comunale convocato per giovedì 28 aprile.