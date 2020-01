Spello, la giunta sul territorio: ultimo appuntamento lunedì 27

Si concluderanno lunedì 27 gennaio alle ore 21 nel Palazzo Comunale gli incontri pubblici dedicati alla cittadinanza per informare, condividere progetti e tematiche territoriali. Gli appuntamenti, promossi dall’Amministrazione comunale, sono partiti lo scorso mese di gennaio e nei 5 incontri programmati nelle diverse parti del territorio comunale, hanno riscontrato una numerosa partecipazione dei cittadini. Significativo è stato il confronto con il sindaco Moreno Landrini, i componenti della Giunta comunale, il comandante della Polizia Municipale Luigi Giordano e i rappresentanti di Enti e istituzioni che collaborano con l’Amministrazione, interventi per approfondire i temi inerenti ai diversi territori.

Costante coinvolgimento

“Nell’ottica di un costante coinvolgimento e trasparenza dei programmi amministrativi gli incontri hanno rappresentato una importante opportunità di confronto e di scambio reciproco – ha commentato il sindaco Landrini –. Con ogni zona del territorio abbiamo affrontato questioni locali e d’interesse comune, come la sicurezza, il bilancio previsionale per l’anno 2020 e quello triennale 2020-2022. Il rapporto diretto e costante permette di coinvolgere i cittadini, le associazioni e le altre componenti della nostra comunità, in un importante ruolo propositivo di progetti e iniziative territoriali e di carattere più generale, dando così vita a quei presupposti che consentono all’Amministrazione di fornire risposte concrete in tempi congrui alle istanze effettuate”.