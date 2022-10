Spello, si parla di criminalità e sport con Maresca e Clemente Russo

L’appuntamento è alle 18 al Palazzo Comunale di Spello

Lo sport come strumento per salvare le nuove generazioni. È il focus del prossimo evento firmato dal “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” che, nell’ambito del suo costante impegno nella formazione dei ragazzi e delle ragazze, ha messo in agenda per venerdì 28 ottobre la conferenza “Criminalità e sport”. L’appuntamento è alle 18 al Palazzo Comunale di Spello. Organizzato in collaborazione con l’amministrazione guidata dal sindaco Moreno Landrini e con la Pro Loco, l’incontro vedrà intervenire tutta una serie di personalità che, a vario titolo, si occupano delle due tematiche al centro dell’attenzione.

A cominciare dal magistrato Catello Maresca e dal campione olimpionico di pugilato Clemente Russo. Accanto a loro siederanno, poi, Nicola Gradassi, tecnico dell’Associazione Accademia Foligno, Giuseppe Maria Famà, maestro benemerito di judo C.N 6 Dan, pass-presidente Fijlkam Umbria 2004-2012 e presidente Lions Club Perugia Host, e Basso Parente, responsabile per il Distretto Lions 108L del Comitato Service Nazionale “Educazione civica: dalla cultura dei diritti a quella dei doveri”. La conferenza sarà moderata dall’avvocato Daniela Mannaioli. Al centro del dibattito, come detto, l’inclusione ed in particolare il mondo dello sport e come questo possa rappresentare uno strumento di salvezza per tutti quei giovani che rischiano l’affiliazione a gruppi legati alla criminalità organizzata. Tutto questo, accendendo i riflettori sulla storia e la tradizione pugilistica di Marcianise, comune del Casertano che nel tempo ha formato grandi maestri e grandi campioni olimpici.