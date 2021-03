Spedizioni, merci e logistica: sciopero davanti alla Sda di Corciano

Richiesto il rinnovo del contratto nazionale scaduto

Si fermano in Umbria come in tutta Italia lavoratrici e lavoratori del settore spedizioni, merci e logistica. Sciopero e mobilitazione per gli operatori del settore.

Lunedì 29 marzo sarà sciopero generale (esteso alla giornata del 30 marzo per gli autotrasportatori delle linee) proclamanto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale (logistica, trasporto, merci e spedizioni) ormai scaduto da oltre un anno.

Presidio e sciopero

In Umbria l’astensione dal lavoro sarà accompagnata da un’iniziativa di presidio, promossa dalla Filt Cgil nel pieno rispetto delle normative anti-covid, che si svolgerà davanti alla sede della Sda a Corciano (via Francesco de Sanctis) dalle ore 9 alle 11.