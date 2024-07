Spedizione punitiva con spranghe e incappucciati per una "spiata", denunciati sei 14enni e un 18enne - Tuttoggi.info

Aveva segnalato ai carabinieri che dei ragazzi avevano con sé una pistola (poi rivelatasi essere una scacciacani), con i militari che poi erano intervenuti sul posto (a Santa Maria degli Angeli) identificando colui che avrebbe esploso dei colpi in aria, intimorendo anche alcuni residenti della zona. Ma il giovanissimo autore della “spiata”, un 14enne era stato poi oggetto di una spedizione punitiva per questo.

Qualche giorno dopo, infatti, il ragazzo era stato prima minacciato da un nutrito gruppo di coetanei e poi, il giorno seguente, picchiato brutalmente con delle spranghe da tre giovanissimi incappucciati con un passamontagna, durante una festa rionale a Palazzo di Assisi. Il tempestivo intervento di alcune persone presenti al momento dell’aggressione, tra i quali un carabiniere libero dal servizio, ha messo in fuga i giovanissimi evitando conseguenze ancor più gravi. La vittima ha infatti riportato contusioni ed escoriazioni multiple e una prognosi di 10 giorni.

In contemporanea, a seguito della brutale aggressione, i genitori del 14enne hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Bastia Umbra, che nel giro di pochi giorni hanno stretto il cerchio sul gruppo di autori della spedizione punitiva. Si tratta di un 18enne e di sei 14enni, denunciati rispettivamente alla Procura della Repubblica di Perugia ed alla Procura presso il tribunale per i minorenni per i reati di minacce e lesioni aggravate in concorso.

foto di repertorio