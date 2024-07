Spari in aria con proiettili a salve, 17enne denunciato - Tuttoggi.info

Erano stati alcuni cittadini a segnalare al 112 l’esplosione di alcuni colpi di pistola, qualche sera fa intorno alle 23 vicino al palazzetto dello sport di Santa Maria degli Angeli. Ed in poco tempo i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Assisi hanno ricostruito l’accaduto. Denunciando poi un 17enne alla Procura della Repubblica per i minorenni di Perugia, per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere: sarebbe stato lui l’autore degli spari in aria.

Giunti nella zona, gli operanti hanno immediatamente individuato il presunto responsabile del gesto che, nel frattempo, insieme ad altro coetaneo, si era spostato nei pressi di un un pub ubicato nelle vicinanze. Il giovane, fermato per un controllo, è stato sorpreso in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso con caricatore contenente tre proiettili a salve che ha spontaneamente consegnato ai carabinieri. Arma che sarebbe appunto stata utilizzata per gli spari in aria.

Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, è stato trovato con una modica quantità di hashish. Il 17enne è stato denunciato in ordine all’ipotesi delittuosa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e segnalato alla locale Prefettura per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. L’hashish è stato sottoposto a sequestro, mentre il ragazzo riaffidato ai propri genitori.

(foto di repertorio)