Sparò all'ex marito della compagna, arrestato in Altotevere | Deve scontare 9 anni di carcere - Tuttoggi

L’episodio, verificatosi nel maggio di 3 anni fa, suscitò forte apprensione nella comunità locale in virtù della efferatezza del fatto. L’uomo infatti, da quanto emerse dalle indagini e confermato nei vari gradi di giudizio, al fine di vendicare un’aggressione subita dalla sua compagna da parte dell’ex marito, non esitò ad affrontare quest’ultimo (assieme ad un complice), raggiungendolo in un locale pubblico ed esplodendogli contro due colpi di arma fuoco, utilizzando un revolver risultato rubato.