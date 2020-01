Spara alla sorella e al fidanzato, convalidato l'arresto in carcere - Tuttoggi

Convalidato l’arresto nei confronti del quarantenne di Marsciano che giovedì sera ha sparato alla sorella ed al fidanzato di lei, ferendoli in modo serio. L’uomo, che era stato arrestato per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate, si trova al carcere di Spoleto.

Questa mattina è comparso davanti al gip del tribunale spoletino Paolo Mariotti, alla presenza dei suoi difensori, gli avvocati Marco Ricci e Gaetano Figoli. Il quarantenne ha però preferito non rispondere alle domande del giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere nell’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo è quindi tornato in carcere.

Rimangono ufficialmente quindi ignoti i motivi che hanno spinto il marscianese ad imbracciare il suo fucile (regolarmente detenuto) ed esplodere alcuni colpi in direzione della sorella, ferendola in modo gravissimo, e colpendo alle gambe anche il suo fidanzato. Il tutto al termine di una violenta lite tra i due congiunti.

Voci di paese parlano di rapporti tesi tra i due e litigi che andrebbero avanti da tempo. Una situazione che giovedì sera è degenerata fino al punto da portare il quarantenne ad usare il fucile contro sua sorella. Un’azione che sarebbe stata comunque istintiva secondo il sostituto procuratore della Repubblica di Spoleto Patrizia Mattei che coordina le indagini e che non contesta all’uomo la premeditazione del reato.