Spal – Ternana, le ultime dal Mazza: formazioni e dove vederla

I padroni di casa in cerca di punti salvezza, gli ospiti per riagganciare il treno playoff

Al Mazza (ore 14) la Ternana, sostenuta da numerosi tifosi arrivati a Ferrara, cerca punti per riagganciare il treno playoff. La Spal vuole la vittoria per lasciare l’ultimo posto e riavvicinarsi alle posizioni che garantirebbero la salvezza, in un campionato iniziato con tante ambizioni, ma che si è invece trasformato in un incubo.

Qui Spal

Oddo recupera Nainggolan, che però non è al meglio. Non ci sarà l’infortunato Arena, fuori anche Valzania e Varnier.