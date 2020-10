Spaccio di marijuana, arrestato un giovane a Terni - Tuttoggi

Spacciatore sorpresa mentre cedeva la droga a una donna

Nel corso della notte appena trascorsa, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Papigno hanno tratto in arresto, per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” un cittadino originario della Romania, classe 2002.

Spaccio di marijuana

Secondo quanto riferito dai Carabinieri il ragazzo era già noto alle Forze dell’ordine. Il giovane è stato sorpreso dai militari in via Irma Bandiera mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso di poco inferiore ai 30 grammi, ad una donna ternana, anche lei nota alle Forze dell’ordine.

Sequestro e arresto

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, l’assuntrice segnalata all’Autorità Prefettizia. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio disposto con il rito direttissimo per la data odierna.