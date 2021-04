Spaccio di droga, due persone arrestate ad Assisi - Tuttoggi

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi hanno arrestato due cittadini albanesi, irregolari in Italia, rispettivamente di 34 e 32 anni. Le ordinanze firmate dal GIP del Tribunale di Perugia, su richiesta del Pubblico Ministero, sono relative a reati in materia di spaccio di cocaina, tra l’anno scorso e i primi messi dell’anno in corso, nella zona dell’assisano.



Le indagini, originate alla fine del 2020, sono scaturite a seguito di informazioni acquisite in ambito info-investigativo derivate da attento controllo del territorio. L’attenzione degli investigatori si è concentrata nei confronti dei due albanesi, in grado di utilizzare per le consegne di droga, diverse vetture del tipo utilitaria, al fine di non dare nell’occhio. Nonostante i due erano già stati arrestati in passato per reati inerenti lo spaccio di droga, gli stessi non avevano desistito, continuando nell’intraprendere tale attività delittuosa.

Diverse cessioni di droga vengono contestate ai due, anche con consegne nei pressi di supermercati, al fine di non attirare l’attenzione delle Forze di Polizia, anche in considerazione delle misure restrittive imposte dalla pandemia in atto