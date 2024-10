Spaccio di cocaina ed eroina, 25enne arrestato: aveva anche del metadone e quasi 300 euro - Tuttoggi.info

l personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un uomo – cittadino gambiano, di 25 anni – perché trovato in possesso di cocaina, eroina e metadone.

Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, infatti, mentre transitava nei pressi di piazza Partigiani, ha notato il giovane che, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere un involucro e cambiato repentinamente direzione, cercando di eludere il controllo.

Dopo aver recuperato l’involucro, contenente verosimilmente della sostanza stupefacente, gli operatori hanno sottoposto a perquisizione il 25enne che è stato trovato in possesso di 5 confezioni di metadone intestate ad altra persona e 283 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

I successivi accertamenti del personale tecnico del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica hanno permesso di appurare che all’interno dell’involucro erano presenti circa 10 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina ed eroina, per un peso complessivo di oltre 4 grammi.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 25enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato, altresì, deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto in Questura in attesa dell’udienza nel corso della quale il G.I.P. ha convalidato l’arresto.