Spaccio di coca e crack, botte al cliente e droga nascosta pure in ascensore | Tre arresti - Tuttoggi

Dagli accertamenti è emerso che gli indagati, al fine di impedire alle forze dell’ordine di individuare i nascondigli della droga, hanno utilizzato abilissime tecniche di occultamento: in una occasione la sostanza era stata nascosta anche sopra gli ingranaggi del vano ascensore di un condominio, dove è stato effettuato un considerevole sequestro da parte dei militari. Preziosa, in questo caso, è stata la collaborazione delle unità cinofile di Firenze.

Due dei tre arrestati sono stati portati in carcere e indagati anche per l’ipotesi del reato di estorsione, in relazione ad un episodio in cui avrebbero colpito con schiaffi, calci e pugni un consumatore, per costringerlo a saldare debiti pregressi accumulati nei loro confronti. Al terzo uomo sono invece toccati i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.