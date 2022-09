Spaccio a Marsciano, arrestato 57enne: sequestrate armi e quasi 1 kg di marijuana

Grazie alle segnalazioni ai carabinieri, blitz in una casa di Marsciano: trovate anche armi e munizioni oltre alla droga

Nella sua casa, trasformata in una vera e propria centrale dello spaccio, aveva quasi 1 kg di marijuana ma anche armi e munizioni. Per questo un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Todi, in particolare da quelli della stazione di Marsciano.

Proprio questi ultimi, infatti, di recente avevano ricevuto indicazioni che segnalavano anomali movimenti di persone, concentrati in particolare nelle adiacenze di una strada di Marsciano. Sono stati così eseguiti alcuni servizi di osservazione finalizzati a verificare quanto appreso e per restringere, ragionevolmente, il luogo d’intervento. Lo sforzo investigativo ha portato i militari ad individuare il civico presso il quale veniva effettivamente riscontrato quanto segnalato.