Spacciava ecstasy, eroina e hashish | Arrestato dalla Polizia un 29enne di Foligno - Tuttoggi

Il 29enne deteneva quattro dosi di ecstasy e una di eroina, nonché un ulteriore involucro contenente oltre 4 grammi di hashish.

È in stato di arresto il ventinovenne che, due giorni fa, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, era stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno che, in seguito a perquisizione, lo avevano trovato in possesso di varie tipologie di sostanza stupefacente.

Tutto è nato da un controllo di iniziativa effettuato dagli operatori della Volante, alla quale non era sfuggito il fatto che il giovane, accortosi della presenza degli agenti, aveva tentato di eludere il controllo allontanandosi.