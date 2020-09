Spacciava armato di coltello e bisturi | Carabinieri arrestano pusher a Piazzale Bellucci - Tuttoggi

Nel corso della notte di sabato 26 settembre i militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Giovanni, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato, in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 25enne tunisino, senza fissa dimora, celibe, disoccupato, con precedenti di polizia.

Il ragazzo, controllato in piazzale Bellucci, insieme ad un amico che poi nel trambusto si è dato alla fuga, si è opposto all’identificazione facendo resistenza ai militari, tanto che questi hanno anche dovuto usare lo spray urticante in dotazione per interrompere anche un tentativo di fuga.

Il fermato era in possesso di 20 g. circa di hashish e della somma contante di 662 euro frutto dello spaccio.

Il 27enne è stato denunciato per i reati di falsa attestazione a P.U. sulla propria identità e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso, di un coltello, un bisturi, un tirapugni e un manganello telescopico.

Lo stupefacente e reperti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale CC di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, avvenuto nella giornata di ieri.