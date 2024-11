Spacciatori di eroina arrestati a Terni - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di ieri, 24 novembre, gli agenti della Squadra Mobile di Terni hanno arrestato due cittadini stranieri, di 30 e 42 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti tipo eroina. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti due ovuli di eroina e altri involucri contenenti la stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Gli arrestati sono stati messi a disposizione della locale Procura della Repubblica e nella mattinata del 23 novembre, si è svolto il processo con rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e applicate le misure cautelari del divieto di dimora per uno degli arrestati e per l’altro gli arresti domiciliari.