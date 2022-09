Spacciano nonostante la misura cautelare: ai domiciliari due italiani

Lo spaccio non si era fermato

In seguito, ai due indagati venne applicata la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di dimora nel Comune di Foligno. Tuttavia, i successivi accertamenti investigativi permisero di documentare come i due cittadini italiani non avessero interrotto i propri traffici, continuando a rifornire con regolarità numerosi assuntori di eroina. Tali risultanze hanno indotto la Procura della Repubblica di Spoleto a richiedere l’applicazione di una misura cautelare più stringente, in grado di interrompere le illecite attività degli indagati.

In accoglimento della richiesta, il G.I.P. spoletino ha dunque disposto l’immediata applicazione degli arresti domiciliari, misura prontamente eseguita dagli Agenti del Commissariato.