Spaccia vicino al cimitero, 45enne arrestato in flagranza di reato - Tuttoggi

La Polizia ha assistito allo scambio tra l'uomo e due umbri dentro un'auto, addosso aveva 1,50 grammi di cocaina

Uno “scambio” sospetto tra alcuni occupanti di un’auto in sosta – al cimitero Sant’Andrea delle Fratte – e un uomo appena giunto sul posto, ieri pomeriggio (30 luglio), ha fatto subito scattare l’allarme di una volante della Polizia di passaggio.

Interrotta l’”incontro” tra i presenti, gli agenti hanno immediatamente perquisito tutti, trovando addosso all’uomo in piedi fuori dall’auto – un 45enne cittadino albanese – due involucri in cellophane contenente sostanza polverosa di colore bianco, poi risultati essere 1,50 grammi di cocaina.

L’esame delle auto e delle altre persone, invece, hanno dato esito negativo, anche se i due umbri presenti hanno ammesso di trovarsi lì per acquistare della cocaina. Per tale motivo si è proceduto all’arresto in flagranza del pusher e al sequestro di stupefacente, smartphone e 200 euro a disposizione dello stesso, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.