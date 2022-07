Spaccia per strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato pusher a Foligno - Tuttoggi

Nel frattempo i Carabinieri hanno anche recuperato le due dosi, per un peso complessivo di 4,7 grammi di hashish, cedute all’acquirente, un soggetto di nazionalità straniera che verrà segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale, per le conseguenti sanzioni di carattere amministrativo. La sostanza (peso complessivo 28,3 grammi), la banconota ed il bilancino di precisione sono stati posti sotto sequestro. Il pusher è ora ai domiciliari.