Sp 201, iniziati lavori per 700 mila euro sulla strada di Montone "Saranno finiti a primavera" - Tuttoggi

Al via il miglioramento del corpo stradale, l'adeguamento della segnaletica l'installazione di barriere di sicurezza “Interventi molto attesi per l’importanza della via di comunicazione”

Una strada sicura e piacevole da percorrere, sia di giorno che di notte. E’ questo lo spirito con cui sono iniziati, nel Comune di Montone, i lavori di sistemazione della strada provinciale 201, nel tratto che collega la E45 con il centro abitato del borgo.

A darne notizia sono stati il consigliere della Provincia di Perugia delegato alla Viabilità Moreno Landrini, e il sindaco Mirco Rinaldi, durante la conferenza stampa di presentazione dell’intervento, reso possibile grazie al Fondo Complementare Aree Interne – “Area Nord-Est” Umbria.