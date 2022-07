Sp 100, Paladino si appella alle istituzioni "Messa in sicurezza deve essere priorità di tutti" - Tuttoggi

Un appello, quello di Paladino, seguito da quello del vicesindaco Paolo Carlini verso le istituzioni provinciali, affinché “sia rivisto il piano Asfaltature 2022-2024, in particolar modo quello dell’anno 2023, in cui non sono previsti finanziamenti per l’asfalto del nostro territorio”, e verso le istituzioni regionali, “affinché sia inserito il finanziamento nel futuro bilancio per il 2023 della realizzazione del nuovo progetto sul tratto da Località Sant’Antonio a Molino Boncompagni”.

“L’Amministrazione comunale fa presente il lavoro degli ultimi 3 anni portato avanti e coadiuvato dall’attività di Valerio Mancini, presidente della seconda commissione consiliare permanente, del consigliere Manuela Puletti, dell’ex Presidente della Provincia Luciano Bacchetta, in merito alla realizzazione dello studio di fattibilità sul tratto Pistrino-Fighille, fino al progetto esecutivo della rotonda in località Sant’Antonio – conclude Paladino – una battaglia che vede questo Comune protagonista, assieme al Comitato ‘Sp100 sicura’, con manifestazioni, presidi e con 2mila firme raccolte e depositate in Consiglio Regionale nel febbraio del 2020”.