Sottopasso Baiano, cittadini si appellano al Commissario | Video - Tuttoggi

Si appellano al Commissario Tombesi alcuni automobilisti per risolvere la problematica del sottopasso di Baiano di Spoleto interessato da perdite di acqua

Si appellano al Commissario prefettizio Tiziana Tombesi alcuni automobilisti di Baiano per risolvere l’annoso problema della fuoriuscita da una falda di acqua che mantiene costantemente bagnato il manto stradale del sottopasso di Baiano di Spoleto.

Una situazione sicuramente peggiore durante l’inverno quando si formano vere e proprie lastre di ghiaccio, già causa di alcuni incidenti automobilistici, ma comunque capace di arrecare danno alla viabilità anche in stagioni più calde.

“Ci abbiamo provato in tutti i modi” dice Piero M., autore del video rilasciato a Tuttoggi, “io personalmente ho prima accompagnato sul posto l’ex assessore Angelo Loretoni, poi i responsabili dell’ASe ma ad oggi, dopo anni, nessuno ha fatto nulla.

Eppure ci vorrebbe davvero poco, sia come tempo che come costi, per incanalare questa perdita di acqua nel sistema di recupero acque che si trova proprio sotto il ponte. Parliamo di poche centinaia di euro e 5-6 ore di lavoro, se mi autorizzassero lo farei io tanto è banale. Invece così siamo tutti in pericolo, perchè così questo sottopasso è davvero un pericolo”, conclude lo spoletino.

© Riproduzione riservata