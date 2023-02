Sostenibilità, in Umbria quasi il 35% delle imprese ha fatto investimenti “green”

Investimenti green in Umbria per quasi il 35% delle imprese

Le imprese umbre che hanno investito in tecnologie e prodotti green nel periodo 2017-2021 sono state 7mila 721, pari al 34,8% del totale delle imprese della regione, con la provincia di Perugia più lanciata in tecnologie e prodotti green rispetto a quella di Terni. Nel Perugino si tratta di 5mila 640 aziende il (35,8% del totale delle imprese della provincia), nel Ternano di 1.631 (31,8% del totale delle aziende della provincia).

Il dato dell’Umbria, benché sia di 2,8 punti inferiore alla media nazionale (le imprese che investono nel green sono il 34,8% del totale delle aziende della regione, contro il 37,6% della media nazionale), è buono tenendo conto delle caratteristiche del sistema imprenditoriale umbro, molto parcellizzato e ancora indietro su altri parametri, a cominciare da quello dell’innovazione digitale (anche se dagli ultimi dati è evidente l’accelerazione rispetto al passato e il recupero delle posizioni).

Le ragioni che spingono la scelta green

Guardando alle performance economiche, rilevano Symbola e Unioncamere, “è possibile comprendere anche le ragioni che hanno spinto a questa scelta green. Le imprese ecoinvestitrici sono infatti più dinamiche sui mercati esteri rispetto a quelle che non investono e, percentualmente, aumentano di più il fatturato (49% contro 39%) e le assunzioni (23% contro 16%). Questi numeri dicono che c’è un’Italia che fa della transizione verde un’opportunità per rafforzare l’economia e la società e coinvolge già oggi 2 imprese manifatturiere su 5. Accelerare sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica per sostituire i combustibili fossili, oltre a contrastare la crisi climatica, ci rende più liberi e aiuta la pace”.

Green job, in Umbria 48.300 occupati

Gli occupati che svolgono una professione di green job a quota 3,096 milioni in Italia, in Umbria sono 48.300.

Nel 2021 l’occupazione green, afferma il Rapporto Greenitaly – non è stata in grado di differenziare il proprio andamento rispetto alla dinamica occupazionale generale, interrompendo il trend di crescita riscontrato negli ultimi anni. I contratti relativi ai green jobs – con attivazione 2021- rappresentano il 34,5% dei nuovi contratti effettuati nell’anno. Andando nello specifico delle figure ricercate dalle aziende per le professioni di green jobs, emerge una domanda per figure professionali più qualificate ed esperte in termini relativi rispetto alle altre figure, che si rispecchia in una domanda di green jobs predominante in aree aziendali ad alto valore aggiunto. A fine 2021 gli occupati che svolgono una professione di green job erano pari a 3,096 milioni, di cui 1,018 milioni nel Nord-Ovest (32,9% del totale green nazionale), 741mila 200 nel Nord-Est (23,9%), 687mila 900 nel Mezzogiorno (22,2%) e 648mila 800 Centro (21%). In Umbria ammontano a 48mila 300.

Il Presidente di Symbola, Ermete Realacci

“Se guardiamo il Paese con un occhio meno pigro e più empatico, con più simpatia – afferma il Presidente di Symbola, Ermete Realacci – è possibile scoprire che, oltre il debito pubblico, le diseguaglianze, l’eccesso di burocrazia, l’illegalità, ci sono anche molti punti di forza che non sappiamo leggere. L’Italia, ad esempio, è capace di grandi primati nel faticoso percorso che la porta alla transizione ecologica: quelli relativi all’economia circolare, per esempio, in cui siamo leader. Siamo il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, pari all’83,4%, trenta punti percentuali in più rispetto alla media europea e ben superiore a tutti gli altri grandi paesi industrializzati: risparmiamo così 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all’anno e circa 63 milioni di tonnellate di CO, equivalenti. Nel biennio 2020-2021, inoltre, in Italia il 36% dei consumi elettrici è stato soddisfatto da fonti rinnovabili con una produzione di circa 113,8 TWh”.

Mencaroni: “Importante accelerazione”

Il commento di Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: “Il nuovo Rapporto Greenitaly curato da Fondazione Symbola in collaborazione con Unioncamere, che fotografa la situazione 2017-2021 della green economy in Italia, evidenzia un’importante accelerazione sul fronte delle aziende che investono in sostenibilità, quindi. In tale quadro, emerge una forte accelerazione anche in Umbria, dove le imprese che nel periodo 2017-2021 hanno investito in tecnologie e prodotti green rappresentano il 34,8% delle aziende totali della regione. Un dato ancora un po’ inferiore alla media nazionale (37,6%), ma in forte accelerazione e comunque buono. Il segnale è molto chiaro: si può guardare con più fiducia al futuro quando si fa innovazione con la qualità, con la bellezza. Il nostro Paese, e anche l’Umbria, su questi aspetti hanno tanti primati, spesso poco conosciuti. Nell’economia circolare, per esempio, l’Italia è il Paese più virtuoso in Europa. E le aziende che investono in tecnologie e prodotti green fatturano e assumono di più rispetto alle altre, facendo leva sulle comunità, i territori, promuovendo la coesione. Un impegno eccellente quello che stanno mettendo in mostra le imprese italiane e umbre, tanto più se si tiene conto che spesso la burocrazia inutile ostacola il cambiamento necessario, ma possiamo farcela se mobilitiamo le migliori energie del Paese e della nostra regione senza lasciare indietro nessuno”.