“Sosteniamo Terni”, raccolti 50mila euro per il primo step di cure per Flavia

La campagna di raccolta fondi abbracciata dall’associazione Sosteniamo Terni per la 12enne Flavia ha centrato il primo obiettivo

Raggiunta la cifra di 50mila euro per avviare il primo step di cure per la piccola Flavia, la 12enne affetta da una malattia metabolica rara. La campagna di raccolta fondi “Per Flavia: insieme si vince” abbracciata dall’associazione Sosteniamo Terni non ha avuto pause in questi mesi ed ha centrato il primo obiettivo.

Tante le iniziative e gli eventi a favore di questo progetto ma anche tante le persone, le aziende e le associazioni che hanno risposto alla richiesta d’aiuto per Flavia, tanto da riuscire a raggiungere la cifra di 50 mila euro necessaria ad affrontare il primo step di cure.