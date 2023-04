Sosta selvaggia in via del Salaiolo, arriva il divieto di sosta su entrambi i lati - Tuttoggi.info

Il provvedimento risponde all'obiettivo di garantire la sicurezza della viabilità ed evitare i pericoli dovuti alla frequente presenza di veicoli | Spesso risulta complicato anche il passaggio a doppio senso di marcia

La Polizia Locale di Città di Castello ha disposto, con un’ordinanza, l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati in via del Salaiolo (rione Graticole), nel tratto compreso tra via Alfonsine e via Santinelli.

Il provvedimento risponde all’obiettivo di garantire la sicurezza della viabilità in un’area nella quale i sopralluoghi effettuati dagli agenti del Corpo hanno evidenziato la sussistenza di pericoli dovuti alla frequente presenza di veicoli in sosta, segnalati peraltro dai residenti.

In questo tratto di via del Salaiolo – dove sono presenti un market e il centro riabilitazione dell’Asl vengono spesso parcheggiate auto su entrambi i lati, rendendo pressoché difficile (e a volte impossibile) il passaggio a doppio senso di marcia.