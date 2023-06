Sosta selvaggia moto e scooter "Occorrono parcheggi dedicati in centro storico" - Tuttoggi.info

Interpellanza di Angelo Baldinelli (Gruppo Misto) che punta il dito contro la carenza di posti per due ruote "Non si può parcheggiare nei vicoli, ci sono solo 9 posti con strisce bianche davanti al vecchio ospedale. Ne occorrono di più"

Sosta selvaggia di moto e scooter in centro storico, soprattutto nei vicoli o negli spazi liberi tra le auto parcheggiate. Accade spesso a Gubbio, dove il consigliere del Gruppo Misto Angelo Baldinelli ha deciso di presentare un’interpellanza sull’argomento.

Nella Città dei Ceri – riferisce il consigliere – attualmente sono stati realizzati con strisce bianche solo 9 posti per moto e scooter davanti al vecchio ospedale in Piazza 40 martiri, “numero assolutamente insufficiente per tutti quei conducenti che vogliono parcheggiare nei pressi del centro storico”.

Il consigliere fa notare anche come siano stati tolti dei posti in via Cairoli e che “non è accettabile l’utilizzo dei vicoli per la sosta di moto e scooter. Per consuetudine, inoltre i conducenti delle due ruote optano per il parcheggio dell’ex seminario, in modo non ordinato e improvvisato, soprattutto durante eventi e manifestazioni importanti come la Festa dei Ceri, dove si è creato un certo disordine in quell’area di sosta non regolamentata (nella foto, ndr)”.

Baldinelli, in conclusione, interpella sindaco e giunta per capire come mai “non abbiano provveduto alla realizzazione di parcheggi per moto e scooter in diversi punti della città, individuando altri luoghi

sempre in prossimità del centro storico, come di solito avviene in tutte le città d’Italia. Basterebbe andare in Romagna per vedere che in quasi tutte le vie in prossimità della spiaggia si possono trovare parcheggi per chi viaggia e si sposta con mezzi a due ruote”.