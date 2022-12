Sorpreso mentre spacca un finestrino e ruba il borsello | Interviene la Polizia - Tuttoggi

Gli agenti del Commissariato di Spoleto si sono recati sul posto segnalato e hanno effettuato un controllo dell’auto. Successivamente hanno sentito anche il titolare di un esercizio pubblico situato lì vicino e altri testimoni che hanno fornito alcune informazioni utili a rintracciare il presunto responsabile.

In breve tempo, l’uomo è stato identificato dagli operatori delle forze dell’ordine, come un cittadino albanese di 41 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata.

I poliziotti, a quel punto, si sono andati all’indirizzo presso il suo domicilio del sospettato e, dopo alcune iniziali reticenze l’uomo avrebbe confermato quanto accaduto.

Il 41enne ha spiegato di avere delle difficoltà economiche e di aver preso dall’auto un borsello nella speranza di trovare del denaro. Accortosi, poi, che all’interno c’erano degli oggetti per la cura della persona, se ne era disfatto, gettandolo in un cestino della spazzatura.

Dopo aver recuperato la refurtiva e aver acquisito la denuncia della vittima, gli agenti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Il borsello, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria.