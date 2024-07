Sorpreso in possesso di oltre 900 gr di "maria": 24enne arrestato - Tuttoggi.info

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio interforze nel quartiere Fontivegge, svolti negli ultimi giorni e finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e di tipo predatorio, il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Perugia ha arrestato un uomo – italiano di 24 anni e già noto alle forze dell’ordine – perché trovato in possesso di 900 grammi di marijuana.

Durante i controlli, infatti, i militari dell’Arma hanno intercettato due giovani che, alla loro vista, hanno lasciato cadere uno zaino e si sono dati a precipitosa fuga.

Dopo aver avviato le ricerche, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche ha intercettato, in via Simpatica, un uomo corrispondente alle descrizioni fornite, in seguito riconosciuto dai militari come lo stesso che, poco prima, aveva abbandonato lo zaino dandosi alla fuga.

Sottoposto a perquisizione, estesa anche all’abitazione, il giovane è stato trovato in possesso di una busta contenente oltre 900 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e un bilancino di precisione.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 24enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.