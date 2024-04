Sorpreso con 3 involucri di cocaina in bocca, in casa altra droga e due targhe d'auto | Arrestato 20enne - Tuttoggi.info

Il giovane è stato pizzicato dalla Polizia mentre stava nascondendo le chiavi del suo appartamento tra la vegetazione

Un giovane di appena 20 anni è stato sorpreso con la cocaina in località Strada San Marco (Perugia) e arrestato dalla Polizia.

Si tratta di un ragazzo di origine albanese, che gli agenti, durante un normale controllo, hanno pizzicato mentre stava nascondendo qualcosa in mezzo alla vegetazione. Una volta sottoposto a perquisizione le forze dell’ordine hanno notato come il giovane avesse occultato all’interno della bocca tre involucri termosaldati di sostanza stupefacente.

Nascoste tra la vegetazione, inoltre, c’erano le chiavi dell’appartamento del 21enne, anche questo inevitabilmente sottoposto a perquisizione. Qui sono stati infatti rinvenuti un bilancino di precisione, altri 4 involucri di cocaina dal peso complessivo di 21 grammi.

All’interno di un cassetto di un mobile, inoltre, i poliziotti hanno anche rinvenuto due targhe d’auto del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 20enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Su disposizione del Pm è stato trattenuto nel carcare di Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.