 Sorpreso a un controllo stradale con della droga: arrestato 25enne, per lui divieto di dimora - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sorpreso a un controllo stradale con della droga: arrestato 25enne, per lui divieto di dimora

Redazione

Sorpreso a un controllo stradale con della droga: arrestato 25enne, per lui divieto di dimora

Gio, 14/08/2025 - 15:18

Condividi su:

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albanese, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il giovane a bordo di una utilitaria e, avendo notato un atteggiamento sospetto e chiaramente teso, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, hanno infatti scoperto che trasportava con sé 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga ed i circa 100 euro in contanti che aveva con sé, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Assisi, per poi essere condotto dinanzi al GIP del Tribunale di Perugia per l’udienza direttissima, all’esito della quale l’arresto operato dai militari è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di dimora in Umbria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Aeroporto, record in vista del potenziamento da 6,8 milioni

Perugia

Pro Ponte, corsa ai costumi per la sfilata storica “Velimna”

Perugia

Denuncia per furto, qualche ora dopo prova a rubare in una casa

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Incidente sul Castore, morti due alpinisti italiani

Ultim'ora Italia

Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi: “Un anno che ci ha messo a dura prova…”
Ultim'ora Italia

Dario Argento in ospedale a Ischia, malore in vacanza

Comunicati Stampa

Concerto di Ferragosto a Capranica Prenestina

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!