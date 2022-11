Sorpresa, i cinghiali sono spariti: agli Atc risulta la metà degli abbattimenti

Meno cinghiali, le possibili cause

E si ragiona sulle possibili cause di quella che, appunto, sembra essere una minore presenza dei cinghiali di cui, solitamente, le campagne umbre sono densamente popolate.

C’è chi chiama in causa le tempistiche dell’apertura della caccia al cinghiale previste nel Calendario venatorio. Che del resto è stato motivo di contrasto tra le associazioni venatorie ed anche all’interno di esse.

Chi ipotizza una correlazione con la maggiore presenza di lupi e cani selvatici, che si muovono in branco in molte aree del Ternano e dell’Appennino. Tanto che in alcune zone ora il problema principale, per gli allevatori, è diventato il lupo.

E c’è anche chi ritiene che la maggiore attenzione sul tema cinghiali abbia dissuaso molti dalla pratica di liberare ungulati da allevamento o comunque dal foraggiare quelli esistenti.

C’è poi il tema dei cinghiali che sempre più si avvicinano ai centri abitati, dove trovano cibo ed evitano i pallettoni dei cacciatori. Con avvistamenti sempre più frequenti a Perugia, Foligno, Spoleto, Orvieto, Terni.

I danni dei cinghiali aumentano

Si abbattono meno cinghiali, dunque, ma i danni alle attività agricole aumentano. Si stima mediamente, tra i tre Atc, di circa il 25-30% quest’anno. Con i conti negli Atc 1 e 3 che rischiano un forte squilibrio.