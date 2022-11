Epatite E nei cinghiali, nuovi casi in due aree | “Attenzione alle salsicce”

La positività nei controlli effettuati sulle interiora degli animali uccisi dalle squadre di cacciatori: il virus nella metà

Nuovi casi di epatite E nei cinghiali. Negli ultimi giorni i controlli di corata e fegato degli animali abbattuti hanno rilevato la positività in due aree dell’Umbria, nell’Orvietano e nel Marscianese – Tuderte. In attesa dei dati definitivi, nel confronto con i controlli effettuati in passato, gli operatori sanitari vedono i casi in aumento, sopra al 50% degli animali controllati.

Al termine della passata stagione venatoria, secondo i dati diffusi dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria su un campione di cinghiali abbattuti tra ottobre 2021 e gennaio 2022 i cinghiali positivi all’epatite E erano risultati il 43%.