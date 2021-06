Sopralluogo nella Valle Umbra Sud contro inquinamento della Regione

Troppi sversamenti di liquami nelle acque

Sopralluogo, entro il mese di luglio, nelle zone della Valle Umbra Sud, per studiare un piano contro l’inquinamento. E’ quello che ha deciso la Seconda commissione, che ha ascoltato in audizione le associazioni e i Comitati che hanno segnalato l’inquinamento e le problematiche dell’ambiente dei territori interessati.

Liquami e inquinanti nelle acque

Non verrebbero rispettati i livelli minimi vitali dei fiumi, ci sarebbero sversamenti di liquami e inquinanti in quelle acque. Alcune falde farebbero registrare la presenza di inquinanti come cromo esavalente, nitrati e trielina. I 700 chilometri di fiumi e fossi dell’area tra Foligno e Spoleto avrebbero dunque bisogno di un monitoraggio costante e di interventi urgenti per ristabilire un equilibrio ambientale compromesso negli ultimi decenni.

Inquinamento problema anche economico

Un problema non solo ambientale, ma anche economico, visto che quell’acqua serve per irrigare i prodotti agricoli che poi vengono messi sul mercato. Al termine degli interventi la Commissione ha deciso di effettuare, nel mese di luglio, un sopralluogo a depuratori di Foligno e Spello e alle dighe della zona.