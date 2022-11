“Sono poliziotto, mi presta 100 euro”: truffatore preso dai poliziotti veri

Il 36enne spacciandosi per un agente era riuscito a ingannare diverse persone nella zona del Perugino

“Sono poliziotto, mi presta 100 euro?”. E’ stato preso dai poliziotti, quelli veri, il 36enne accusato di varie truffe negli ultimi giorni a Olmo, Ferro di Cavallo e Lacugnano, dove era riuscito a ingannare diverse persone.

A seguito di una richiesta pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Perugia, gli agenti della Squadra Volante si sono portati in zona Lacugnano dove era stata segnalata la presenza dell’uomo che, passando di casa in casa e riferendo di essere un poliziotto trasferito da poco a Perugia, chiedeva alle vittime dei soldi, circa 100 euro, per poter effettuare un acquisto importante. Questa tecnica veniva ripetuta dall’uomo di casa in casa, tanto da suscitare nel vicinato un vero e proprio allarme collettivo.