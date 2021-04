Sondaggio politico, il centrodestra umbro allunga il vantaggio

In nessun'altra regione d'Italia i partiti del centrodestra prenderebbero così tanto | La forbice con Pd e M5s sale a oltre 11 punti

Il centrodestra in Umbria allunga su centrosinistra e Movimento 5 stelle. In base all’ultimo sondaggio di BiDiMedia, che analizza le intenzioni di voto degli italiani, suddivise per regione (con rilevazioni online effettuate tra il 5 e l’8 aprile, margine di errore +/- 1,6%), i partiti dell’attuale maggioranza di governo regionale otterrebbero il 57% dei voti. Mentre la coalizione tra centrosinistra e pentastellati si fermerebbe al 35,8%. Uno scarto di oltre 11 punti percentuali, inferiore solo a quello del Veneto, dove il centrodestra raccoglierebbe il 55,4% dei voti. Perché in nessuna regione d’Italia il centrodestra raccoglie così tanto come in Umbria.

Si tratta di rilevazioni locali su un ipotetico voto nazionale, è vero. Un sondaggio che però la dice lunga sullo stato di salute del centrosinistra e del Movimento 5 stelle in Umbria. Coalizione che perde un altro 1,4% rispetto alla precedente rilevazione di un mese fa. Mentre il centrodestra guadagna quasi il 3%.

Questa la situazione nella quale il Pd umbro, dopo due anni di commissariamento, si appresta ad affrontare il proprio Congresso, segnato dal ritiro degli avversari di colui che è stato sempre il favoritissimo per la corsa, il capogruppo dem in Consiglio regionale, Tommaso Bori.

Nella vicina Toscana, un tempo retta dall’attuale commissario umbro del Pd, la coalizione formata da centrosinistra e Movimento 5 stelle ha un vantaggio di oltre 10 punti percentuali sul centrodestra.