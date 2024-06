"Soltanto bene": nuovo singolo per Francesco Bussotti | Video intervista - Tuttoggi.info

Il 17enne di Spoleto Francesco Bussotti parla della sua attività musicale e del suo nuovo singolo. I sogni e le sperenze per il futuro

Non ha ancora 18 anni Francesco Bussotti ma la sua voce ed i suoi testi sono già pronti a lasciare il segno. Il giovanissimo cantautore di Spoleto, dopo l’ottimo riscontro del suo primo singolo “Io & te”, è di nuovo su tutte le piattaforme con un nuovo brano, scritto ed interpretato da lui. Si chiama “Soltanto bene” il suo secondo singolo, online dal 7 giugno 2024, un brano pop nato in modo naturale e spontaneo, che esplora la necessità intrinseca di scrivere e di esprimere se stessi attraverso la musica.

Tuttoggi.info ha voluto incontrare Francesco Bussotti in occasione dell’uscita del nuovo brano, con una video intervista a tutto tondo al Parco Chico Mendes, in parte tra l’altro scenario del suo primo singolo.

Dal suo avvicinamento alla musica al suo esordio, Francesco Bussotti si racconta e parla dei suoi sogni per il futuro.

Accanto a lui Lorenzo Donati e Valentina Leone di MusicaTonica, che lo stanno accompagnando nell’attività di promozione della sua musica.

“Questo pezzo – spiega Francesco Bussotti parlando di ‘Soltanto bene’ – rappresenta l’approccio che ha l’artista ad affrontare le difficoltà quotidiane e la continua ricerca di una propria identità, spesso sfuggente. Credo fermamente che la musica e l’arte siano strumenti potenti per scoprire chi siamo veramente“. Il brano celebra l’importanza di trovare il proprio spazio, anche quando ci si sente fuori posto. Affronta il tema della paura e dell’incertezza in modo costruttivo, trasformando tali emozioni in gioia e soddisfazione attraverso la musica. “Soltanto bene” è un invito ad esprimersi liberamente e a sentirsi bene, trovando nella creatività un rifugio e una fonte di benessere.

La biografia di Francesco Bussotti

Francesco Bussotti, classe 2006, nasce e cresce a Spoleto, in provincia di Perugia. Attratto dalla musica moderna, intraprende sin da piccolo lezioni di pianoforte e successivamente di chitarra. Inizia a scrivere le proprie opere da autodidatta all’età di 14 anni. Attraverso la semplicità dei suoi testi racconta la routine quotidiana dando voce ai suoi pensieri, alle sue paure, mettendo le ali alla fantasia e sentendosi libero di immaginare e sognare. Nonostante la giovanissima età, Francesco, compone brani per nulla superficiali, traendo ispirazione da alcuni dei suoi artisti preferiti come Emma o Nesli senza però rinunciare alla propria impronta personale e identitaria.

Marzo 2024 segna l’avvio della collaborazione con “Ars Spoletium”, con la quale nasce il primo singolo “Io & Te”. Il brano conquista immediatamente il pubblico, raggiungendo i quasi 10.000 streaming su Spotify in sole poche settimane. Il successo non si limita però al digitale: “Io & Te” diventa anche un fenomeno mediatico, con interviste esclusive su diverse emittenti radiofoniche, magazine di settore e importanti testate giornalistiche. In questo clima di crescente attenzione, l’artista è ora pronto per il lancio del secondo singolo, “Soltanto Bene” (qui l’ascolto), un passo ulteriore verso il consolidamento di un percorso artistico che si distingue per la sua chiarezza di visione e l’abbondanza di progetti innovativi per il futuro.