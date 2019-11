Solinas tornato al lavoro alla Asl1: lo certifica una foto inequivocabile

Tanti commenti al post con cui l’ex consigliere regionale Attilio Solinas comunica sui social il proprio ritorno al lavoro da gastroenterologo alla Usl 1. “Viva il Servizio sanitario nazionale!” scrive. Postando una inequivocabile foto che lo ritrae al lavoro, con indosso il camice, mentre è impegnato ad effettuare un esame su un paziente, solo parzialmente visibile.

Qualcuno, ironicamente, gli fa notare che l’inquadratura poteva essere un po’ più stretta… Ma soprattutto tante sono le attestazioni di stima per il gastroenterologo. Tra questi, anche quello dell’ex governatrice Catiuscia Marini: “Buon lavoro… per noi sei sempre stato dottore”. Commenti e like per i quali lo stesso Solinas ha ringraziato.

Commenti ufficiali a cui si accompagnano, nelle chat private, le ironie su una foto che in pochi minuti è comparsa su tanti cellulari.

