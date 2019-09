Solinas: “Non mi ricandido, torno a fare il medico”

Attilio Solinas ha annunciato che non si ricandiderà per provare a tornare a Palazzo Cesaroni, dove era entrato nella fila del Partito democratico per poi passare al Gruppo Misto dopo l’adesione ad Articolo 1.

“Ringrazio pubblicamente coloro che, in questi ultimi giorni – scrive Solinas – mi hanno proposto e offerto la candidatura nelle loro liste per le prossime elezioni regionali. Ho deciso, però, da tempo di tornare a fare il medico nel Servizio sanitario regionale“.

Un saluto che è anche un bilancio di quanto fatto in questa legislatura terminata con un anno di anticipo: “In questi quattro anni e mezzo credo di aver fatto il mio dovere di consigliere regionale con puntualità e coerenza e di aver dato il mio contributo con impegno e determinazione nel proporre o nel far approvare leggi importanti tra le quali: norme contro la discriminazione e le violenze determinate dall’orientamento sessuale; norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomo e donna;norme in materia di politiche giovanili; norme per la prevenzione e il contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo per la parità di genere; norme sul diritto allo studio universitario; norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie; norme per le attività funerarie e cimiteriali; norme a favore delle persone affette da disordini del Neurosviluppo; norme di contrasto all’inquinamento olfattivo“.

“Termino, quindi, questa mia esperienza politica nell’Assemblea legislativa dell’Umbria – prosegue – con soddisfazione e orgoglio, per aver dato il mio contributo in vari ambiti legislativi a favore dei miei concittadini e rappresentando le loro istanze attraverso mozioni , interrogazioni e altri atti consiliari“.

“Darò il mio sostegno – conclude Solinas – affinché questa campagna elettorale sia proficua per il campo progressista“.

