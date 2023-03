Solidarietà verso Ucraina, Siria e Turchia: a Terni inaugurata una mostra - Tuttoggi

Un’occasione per raccogliere donazioni

La mostra rappresenta anche un’occasione per raccogliere le donazioni dei visitatori, che potranno portare viveri conservati, come minestre in scatola e altro scatolame di carne, pesce, piselli, ceci, fagioli, pasta corta, pastina per bambini, riso, formaggini, marmellate, salsa di pomodoro, succhi di frutta, sale, zucchero, pane in cassetta.

I viveri saranno consegnati ai terremotati attraverso la Protezione civile italiana, e alle famiglie ucraine profughe attraverso la rete di volontari dell’ADOC.